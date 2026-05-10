Negli ultimi mesi, gli attacchi mirati contro i vertici iraniani sono stati intensificati, ma il sistema di governo di Teheran sembra riuscire a rigenerarsi rapidamente dopo ogni operazione. La strategia degli Stati Uniti, basata su azioni di decapitazione, si è rivelata inefficace, con le autorità iraniane che continuano a mantenere il controllo e a rafforzarsi. Questo scenario solleva dubbi sull’efficacia delle misure adottate e sulle reali possibilità di destabilizzare il regime.

? Punti chiave Come fa il sistema iraniano a rigenerarsi dopo ogni attacco mirato?. Perché la strategia della decapitazione si è rivelata un boomerang per Washington?. Cosa nasconde la resilienza strutturale del potere a Teheran?. In che modo l'instabilità interna americana influenza la lettura geopolitica esterna?.? In Breve Resilienza iraniana basata su principi costituzionali anziché su singoli leader politici.. Difese interne di Teheran hanno assorbito gli shock delle operazioni USA e Israele.. Errore americano nel confondere l'autorità biografica con la stabilità delle istituzioni iraniane.. Rischio boomerang geopolitico per Washington dovuto all'inefficacia della dottrina di decapitazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Iran: il fallimento della strategia USA contro i vertici di Teheran

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Iran, le prime immagini dell'attacco Usa-Israele: missili colpiscono Teheran

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