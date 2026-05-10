Investimento in tarda serata | 29enne trasferito in ospedale

Nella serata di sabato 9 maggio, un giovane uomo è stato investito mentre attraversava viale Verdi a Merate. L'incidente si è verificato all'altezza del civico 4, intorno alle ore 23. Dopo l'impatto, sono intervenuti i soccorsi e il 29enne è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Sul posto sono arrivati anche gli agenti della polizia locale per i rilievi.

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