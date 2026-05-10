Investimento in tarda serata | 29enne trasferito in ospedale
Nella serata di sabato 9 maggio, un giovane uomo è stato investito mentre attraversava viale Verdi a Merate. L'incidente si è verificato all'altezza del civico 4, intorno alle ore 23. Dopo l'impatto, sono intervenuti i soccorsi e il 29enne è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Sul posto sono arrivati anche gli agenti della polizia locale per i rilievi.
Paura e intervento d'urgenza dei soccorsi per un giovane pedone investito a Merate. L'incidente stradale è avvenuto nella tarda serata di ieri, sabato 9 maggio, lungo viale Verdi, all'altezza del civico 4. Ancora in via di ricostruzione l'esatta dinamica dell'accaduto. Il sinistro è avvenuto alle.🔗 Leggi su Leccotoday.it
Notizie correlate
“Sei la prima finalista”. GF Vip, l’annuncio in tarda serata: tutti in piediLa puntata serale del Grande Fratello ha rappresentato un passaggio decisivo per l’andamento dell’edizione in corso, perché il televoto non era...
Leggi anche: Schianto all'alba: giovane trasferito in ospedale