La Fifa di quest'anno si trova al centro di polemiche dopo una serie di dichiarazioni e comportamenti che hanno attirato critiche. La figura di un suo esponente, coinvolto in un episodio pubblico, ha suscitato discussioni sull'immagine e la gestione dell'organizzazione. La vicenda ha portato a riflettere sulla reputazione della federazione e sui possibili sviluppi futuri. La situazione continua a essere oggetto di attenzione da parte degli osservatori e degli addetti ai lavori.

Negli ultimi 10 anni, il numero 1 del calcio mondiale ha cercato di plasmare l’organizzazione a sua immagine e somiglianza. All’insegna del dilettantismo politico e del culto della personalità. A confronto, Blatter era un modesto travet. Una figuraccia come quella rimediata la scorsa settimana sarebbe stata più che sufficiente per indurlo a farsi da parte. Ma Gianni Infantino, presidente della Fifa, a levarsi di torno non ci pensa proprio. Da quando è a capo dell’organizzazione che governa il calcio ha passato il tempo a piegarla su se stesso, facendola coincidere con la sua persona: Fifantino. L’interpretazione egocentrica del ruolo non lo mette al riparo dal collezionare scivoloni.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Infantino e la sua Fifa tra megalomania e autocelebrazione

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Blatter durissimo: «Che cos’è la FIFA oggi? Si riassume nel suo presidente, Infantino. La FIFA è una dittatura!»Calhanoglu Galatasaray, il vice presidente dei turchi: «Non abbiamo mai nascosto il nostro interesse.

Argomenti più discussi: Mikie Sherrill, la governatrice del New Jersey che ha sfidato la Fifa e Infantino per difendere residenti e servizi pubblici; Il goffo tentativo del presidente della Fifa di imporre una stretta di mano tra Palestina e Israele; RaiNews. . Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, ha ribadito la partecipazione dell'Iran ai Mondiali del 2026 durante il suo intervento al 76esimo Congresso Fifa, un appuntamento cruciale a Vancouver, a meno di due mesi dall'inizio dei Mondiali in program; Il presidente FIFA, Infantino: L’Iran sarà ai Mondiali e giocherà negli Usa.