Incubo blackout a Pieve Emanuele Il sindaco al gestore della rete | Servono interventi strutturali

A Pieve Emanuele si sono verificati diversi blackout che hanno interessato l’illuminazione pubblica e le utenze domestiche. Il sindaco ha scritto al gestore della rete, chiedendo interventi strutturali per risolvere la situazione. La problematica si ripete frequentemente, causando disagi ai residenti e alle attività locali. La questione è al centro delle attenzioni dell’amministrazione comunale, che sta cercando soluzioni concrete.

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Pieve Emanuele torna a fare i conti con i problemi legati all’ illuminazione pubblica e alle continue interruzioni di energia elettrica. Una situazione che, secondo l’amministrazione comunale, si trascina ormai da troppo tempo e che sta creando pesanti disagi ai cittadini, oltre a problemi di sicurezza stradale. Il sindaco Pierluigi Costanzo, ha inviato una lettera alla società Duereti chiedendo un intervento urgente e definitivo per risolvere i blackout che interessano diverse zone del territorio comunale. "Da troppo tempo alcune porzioni del nostro territorio subiscono i disagi dovuti ai problemi di illuminazione, che puntualmente si ripresentano – dichiara il sindaco Pierluigi Costanzo –.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Incubo blackout a Pieve Emanuele. Il sindaco al gestore della rete: "Servono interventi strutturali" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate «La riforma ignora le reali esigenze della giustizia: servono interventi strutturali»Durante l’incontro è emersa una forte preoccupazione condivisa per una riforma «che – è stato sottolineato – rischia di ignorare le reali esigenze...