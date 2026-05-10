Incidente sulla statale 18 a Policastro | feriti due centauri
Nel pomeriggio di ieri, sulla statale 18 a Policastro Bussentino, un incidente ha coinvolto un’auto e una moto. Entrambi i veicoli si sono scontrati con violenza, causando il ferimento di due persone a bordo della moto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per i rilievi e le operazioni di assistenza. La dinamica dell’incidente è in fase di accertamento.
Impatto, nel pomeriggio di ieri, sulla statale 18, a Policastro Bussentino. Un'auto ed una moto, con a bordo due persone, si sono violentemente scontrate. Ad avere la peggio, i centauri condotti presso gli ospedali di Sapri e Vallo per le cure del caso. Accertamenti in corso, dunque, da parte dei.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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