Incidente sulla statale 18 a Policastro | feriti due centauri

Nel pomeriggio di ieri, sulla statale 18 a Policastro Bussentino, un incidente ha coinvolto un’auto e una moto. Entrambi i veicoli si sono scontrati con violenza, causando il ferimento di due persone a bordo della moto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per i rilievi e le operazioni di assistenza. La dinamica dell’incidente è in fase di accertamento.

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