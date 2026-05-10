Inaugurata la Casa di Comunità | Punto di riferimento essenziale per tutti

È stata ufficialmente aperta a Castel del Piano la nuova Casa di Comunità, un edificio che si propone di migliorare l’offerta sanitaria locale. Il presidio sarà un punto di riferimento per i cittadini, con l’obiettivo di integrare i servizi ospedalieri e quelli di assistenza di prossimità. La struttura rientra nel progetto di rafforzamento della sanità territoriale nella zona dell’Amiata grossetana.

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