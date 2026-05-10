Inaugurata la Casa di Comunità | Punto di riferimento essenziale per tutti
È stata ufficialmente aperta a Castel del Piano la nuova Casa di Comunità, un edificio che si propone di migliorare l’offerta sanitaria locale. Il presidio sarà un punto di riferimento per i cittadini, con l’obiettivo di integrare i servizi ospedalieri e quelli di assistenza di prossimità. La struttura rientra nel progetto di rafforzamento della sanità territoriale nella zona dell’Amiata grossetana.
Inaugurata a Castel del Piano la nuova Casa di comunità Hub dell’Amiata grossetana, un presidio destinato a rafforzare la sanità territoriale e l’integrazione tra servizi ospedalieri e assistenza di prossimità. La struttura di via Dante Alighieri, completamente rinnovata e ampliata grazie a un investimento Pnrr di oltre 1,6 milioni di euro, concentra in un unico spazio servizi sanitari e socioassistenziali rivolti ai cittadini del territorio. All’interno trovano posto medicina generale, infermieri di famiglia, Cup, punto prelievi, Punto unico d’accesso, assistenza sociale e ambulatori specialistici dedicati alle patologie croniche, dalla cardiologia alla diabetologia, fino a neurologia, pneumologia e geriatria.🔗 Leggi su Lanazione.it
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