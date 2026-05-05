A Schilpario inaugurata la casa di riposo Spada riqualificata L’assessore Franco | Punto di riferimento fondamentale per tutta la Val di Scalve

Oggi a Schilpario si è svolta l'inaugurazione della casa di riposo “Spada”, recentemente riqualificata con un intervento significativo. La struttura, conosciuta come Rsa ‘Bartolomea Spada’, è stata riaperta al pubblico dopo i lavori di miglioramento. L’assessore ha commentato che questa struttura rappresenta un punto di riferimento importante per tutta la Val di Scalve. La cerimonia ha visto la presenza di rappresentanti locali e cittadini.

Taglio del nastro oggi a Schilpario (Bg) per la Rsa ‘Bartolomea Spada’ oggetto di un rilevante intervento di riqualificazione. Alla cerimonia ha partecipato anche l’assessore regionale alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco. “Celebriamo un momento importante per Schilpario e per tutta la Val di Scalve – ha affermato l’assessore Franco – considerando il ruolo fondamentale che la Casa di riposto svolge a beneficio del territorio. Un punto di riferimento per un’intera comunità, una struttura di eccellenza che incarna appieno lo spirito della valle: qui c’è un segno concreto di cura, rispetto e memoria e si custodisce la dignità di chi ha costruito, giorno dopo giorno, la storia della Val di Scalve”.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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