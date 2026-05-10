In duemila pesaresi fanno sentire la passione ma non basta

Da ilrestodelcarlino.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Jesi, 1.829 tifosi provenienti da Pesaro hanno assistito alla partita, coprendo circa 80 chilometri per essere presenti. Nonostante il numero non sia elevato, i supporter si sono fatti sentire con grande passione, creando un’atmosfera vibrante e carica di emozioni durante l’evento sportivo. La loro presenza ha rappresentato comunque un esempio di dedizione e supporto alla squadra locale.

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JESI Pochi ma buoni, si diceva una volta. Ma proprio pochi non sono, anzi: 1.829 per la precisione. E soprattutto sono rumorosi, pieni di sentimento, i tifosi che si sono sciroppati gli 80 km che dividono Pesaro da Jesi. Quando la squadra entra in campo scattano tutti in piedi e gli applausi scroscianti sono un messaggio, come a dire ai ragazzi: ‘ci siamo, siamo qui con voi, non vi abbiamo lasciati soli’. E così il PalaTriccoli piano piano diventa ‘casa’: con una capienza più piccola (3.882 posti) è naturale che il volume del tifo sia più forte, perciò l’effetto vecchio palas un po’ funziona. La passione quasi secolare per la Vuelle, che dura da 80 anni senza cedimenti, e la rabbia di questi giorni per lo ‘sfratto’ subìto si fondono in un mix potente, che emoziona davvero tutti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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