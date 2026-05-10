In due sul monopattino con un etto di hashish | traditi dal lancio del bilancino

Due persone sono state sorprese a bordo di un monopattino elettrico, quando una di loro ha gettato un pacchetto tra le sterpaglie alla vista degli agenti. Durante il controllo, è stato ritrovato un etto di hashish all’interno del pacchetto lanciato. La polizia ha fermato i due soggetti e sequestrato la sostanza stupefacente. Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare eventuali collegamenti con altri episodi.

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