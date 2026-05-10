In due sul monopattino con un etto di hashish | traditi dal lancio del bilancino
Due persone sono state sorprese a bordo di un monopattino elettrico, quando una di loro ha gettato un pacchetto tra le sterpaglie alla vista degli agenti. Durante il controllo, è stato ritrovato un etto di hashish all’interno del pacchetto lanciato. La polizia ha fermato i due soggetti e sequestrato la sostanza stupefacente. Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare eventuali collegamenti con altri episodi.
Salgono in due su un monopattino elettrico, ma alla vista della pattuglia uno dei due lancia via un pacchetto tra le sterpaglie. È iniziato così, venerdì sera a Nuvolento, il controllo della Polizia Locale Intercomunale che ha portato all'arresto di un 15enne e alla denuncia di altri due.🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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