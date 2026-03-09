In due sul monopattino a zig-zag con 150 grammi di hashish la folle fuga

Due giovani sono stati protagonisti di un inseguimento lungo la via per Soleto, a Galatina, dopo essere stati visti muoversi a zig-zag su un monopattino. A bordo avevano una borsa contenente circa 150 grammi di hashish, e la loro fuga è stata interrotta dalle forze dell’ordine. L’episodio si è concluso con il fermo dei due e il sequestro della droga.

Protagonisti un 23enne e un 19enne. L'episodio a Galatina durante i controlli straordinari disposti dal questore in tutta la provincia. Il veicolo lanciato contro i poliziotti dal conducente GALATINA – Due giovani, un monopattino e una borsa carica di droga. Poteva sembrare una banale infrazione al codice della strada, ma si è trasformata in un inseguimento movimentato lungo la via per Soleto. L'episodio, che ha visto protagonisti un conducente di 23 anni e un passeggero di 19, avvenuto a Galatina, è il fatto più singolare dell'ultimo bilancio dei controlli straordinari del territorio disposti dal questore di Lecce, Giampietro Lionetti. Tutto è iniziato quando una pattuglia della Squadra volante del commissariato di Galatina ha notato il mezzo procedere con un'andatura pericolosa a zig-zag.