In Calabria tre morti bianche in tre giorni Senese | Non basta un grido d' allarme
In Calabria, in tre giorni si sono verificati tre incidenti mortali sul lavoro. Il primo riguarda un operaio di 46 anni deceduto dopo essere caduto da un ponteggio in un cantiere di Anoia Superiore. Venerdì si è registrato il decesso di un uomo di 53 anni a Francavilla Angitola, mentre ieri un giovane di 23 anni ha perso la vita mentre lavorava all’allestimento di un lido a Paola.
Tre giorni, tre morti sul lavoro. Dopo l’operaio 46enne caduto da un ponteggio ad Anoia Superiore, venerdì il decesso di operaio 53enne a Francavilla Angitola e ieri quello di un operaio 23enne che lavorava all’allestimento di un lido a Paola: un triste bilancio che è umanamente e socialmente.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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