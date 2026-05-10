In Calabria tre morti bianche in tre giorni Senese | Non basta un grido d' allarme

In Calabria, in tre giorni si sono verificati tre incidenti mortali sul lavoro. Il primo riguarda un operaio di 46 anni deceduto dopo essere caduto da un ponteggio in un cantiere di Anoia Superiore. Venerdì si è registrato il decesso di un uomo di 53 anni a Francavilla Angitola, mentre ieri un giovane di 23 anni ha perso la vita mentre lavorava all’allestimento di un lido a Paola.

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