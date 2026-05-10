Immersione per la prima volta all’ex bacino Gattelli

Nei giorni scorsi, un gruppo di subacquei professionisti ha effettuato un’immersione nel bacino Gattelli a Lugo, un’area ex cava che non era mai stata esplorata prima. È la prima volta che le acque di questa località vengono visitate da sub, che hanno condotto un’indagine senza precedenti in questa zona. L’esplorazione è stata effettuata dal team STH – Scuba Treasure Hunter, specializzato in ricerche subacquee.

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Per la prima volta nelle scorse settimane subacquei professionisti del gruppo STH – Scuba Treasure Hunter, ‘cercatori di tesori’, hanno esplorato le acque del bacino Gattelli a Lugo, ex cava, dove nessuno era ancora stato. Si tratta di Davide Bubani, Andrea Masironi, Filippo Balsamo e Michele La Rosa, tutti formati alla scuola Sub Nautilus, con l’aiuto a terra di altri due subacquei qualificati, Loris Malavolti e Massimo Lodolini. "È un bacino lacustre di circa 350 metri di diametro – spiega Bubani –, quindi una zona acquatica molto grande che fino a cinquant’anni fa ospitava una cava di estrazione dell’argilla, dove furono rinvenuti reperti neolitici di una civiltà risalente al 4.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Immersione per la prima volta all’ex bacino Gattelli ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Sub romagnoli alla scoperta del bacino delle Buche Gattelli: "Fondali che non erano mai stati esplorati"Il 2 aprile, per la prima volta, un gruppo di subacquei ha esplorato i fondali del bacino delle Buche Gattelli di Lugo per raccogliere informazioni...