Nel 2033 si celebrerà il Giubileo che segnerà i duemila anni dalla Resurrezione di Cristo, un evento che coinvolge sia i cattolici che gli ortodossi. La data della Pasqua di quell’anno rappresenta un punto di riferimento importante per entrambe le tradizioni religiose, anche se ancora non è stata fissata ufficialmente. La celebrazione del 2000° anniversario della Resurrezione rappresenta un’occasione per unire le comunità cristiane in una ricorrenza condivisa.

C’è una data da fissare nel calendario della Chiesa di Roma, anzi delle Chiese cristiane. Ed è quella della Pasqua del 2033, l’anno del Giubileo indetto per i duemila anni esatti dalla Resurrezione di Cristo, dall’evento della Redenzione. Questione di fede, ma non solo. L’obiettivo è celebrare la Pasqua comune tra cattolici e ortodossi. Era il sogno di papa Francesco, che Leone XIV ha voluto fare proprio, trasformandolo in una missione personale dalla duplice traiettoria, storica e profetica insieme. “Pasqua di pace” verso il Giubileo del 2033. Un obiettivo che però non nasce soltanto da coincidenze di calendario e suggestioni simboliche, ma che va iscritto nella grande agenda fissata dal Concilio Vaticano II, che elevò le aspirazioni del movimento ecumenico del primo Novecento tra le priorità del cattolicesimo del terzo millennio.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Il sogno della Pasqua comune dei cattolici e degli ortodossi. Aspettando i 2000 anni esatti dalla resurrezione di Cristo

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