Gli ortodossi della Tuscia festeggiano la Pasqua | FOTO

Oggi si celebra la Pasqua ortodossa e nella provincia di Viterbo si sono svolte diverse iniziative religiose e festive. La comunità locale si è riunita per le cerimonie tradizionali, con partecipanti che hanno condiviso momenti di fede e di festa. Il presidente della Provincia ha inviato un messaggio di auguri, rivolgendo parole di buon augurio ai cittadini, riconoscendo il loro impegno e il rispetto per la tradizione.

È il giorno della Pasqua ortodossa. In festa anche la comunità viterbese, a cui giungono i "più sinceri auguri" del presidente della Provincia Alessandro Romoli: “A tutti voi, cittadini che con dignità e correttezza onorate la nostra terra, una Pasqua serena, nel segno della famiglia e della.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Cile, gli animali dello Zoo Buin festeggiano la Pasqua con uova e prelibatezzeGli animali dello Zoo Buin di Santiago hanno festeggiato la domenica di Pasqua con uova di Pasqua e sacchetti pieni di prelibatezze. Case, la Tuscia conquista gli stranieri: crescita record grazie a borghi, qualità della vita e prezziViterbo rimane una delle località più richieste per la ricerca di case, come analizzato in precedenza. Ogni anno, durante la Pasqua ortodossa, nella Chiesa del Santo Sepolcro a Gerusalemme...