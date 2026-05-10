Il sindaco di Casalanguida Conti nominato commissario regionale di Forza Italia Giovani Molise

Da chietitoday.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco di Casalanguida è stato nominato commissario regionale di Forza Italia Giovani Molise. Luca Conti, già coordinatore provinciale di Chieti e coordinatore regionale dell’Abruzzo, ricopre anche il ruolo di coordinatore per il Sud del movimento giovanile azzurro. È sindaco del comune molisano da dieci anni e ha esercitato anche le funzioni di vicesindaco e consigliere provinciale. La nomina è stata comunicata nelle ultime ore.

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Luca Conti, attuale coordinatore per il Sud di Forza Italia Giovani, già coordinatore provinciale di Chieti e coordinatore regionale Abruzzo del movimento giovanile azzurro, sindaco di Casalanguida da dieci anni – dopo aver ricoperto anche il ruolo di vicesindaco – e consigliere provinciale di.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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