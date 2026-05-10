Il sindaco di Casalanguida Conti nominato commissario regionale di Forza Italia Giovani Molise

Il sindaco di Casalanguida è stato nominato commissario regionale di Forza Italia Giovani Molise. Luca Conti, già coordinatore provinciale di Chieti e coordinatore regionale dell’Abruzzo, ricopre anche il ruolo di coordinatore per il Sud del movimento giovanile azzurro. È sindaco del comune molisano da dieci anni e ha esercitato anche le funzioni di vicesindaco e consigliere provinciale. La nomina è stata comunicata nelle ultime ore.

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