Luca Conti è stato scelto come nuovo coordinatore di Forza Italia Giovani in Molise, assumendo anche il ruolo di referente per il Sud Italia. La nomina arriva in un momento di riorganizzazione interna per il movimento giovanile, con l'obiettivo di rafforzare la presenza sul territorio. Non sono state fornite informazioni sui dettagli delle strategie future o sui cambiamenti nelle modalità di interazione con le piazze molisane.

? Cosa scoprirai Chi è il leader che coordina già il Sud Italia?. Come cambierà il rapporto tra il partito e le piazze molisane?. Perché la strategia nazionale punta proprio sulla provincia di Campobasso?. Quali azioni concrete dovrà mettere in campo il nuovo commissario?.? In Breve Simone Leoni e Claudio Lotito hanno concordato la nomina a Campobasso.. Luca Conti coordina già le attività di Forza Italia Giovani per il Sud Italia.. L'ex segretario regionale abruzzese deve ricostruire i legami nelle province molisane.. La strategia mira a potenziare la presenza capillare nelle piazze e nei paesi.. A Campobasso, il segretario nazionale di Forza Italia Giovani, Simone Leoni, ha ufficializzato la nomina di Luca Conti come nuovo commissario regionale per il Molise.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Molise, Forza Italia Giovani: Luca Conti guida il nuovo rilancio

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