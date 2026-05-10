Il Sassuolo abbassa i giri e perde Grosso | Siamo stati superficiali
Il Sassuolo ha subito una sconfitta in casa, con il tecnico che ha commentato la partita definendola “superficiale”. La squadra ha abbassato il ritmo e non è riuscita a portare a casa il risultato. Luciano Grosso ha espresso rammarico per l’andamento del match, evidenziando le difficoltà incontrate sul campo. La partita si è conclusa con il fallimento di un tentativo di recupero nel secondo tempo.
di Stefano Fogliani SASSUOLO "Peccato". È tutta in quella parola lì, che il tecnico neroverde pronuncia nel dopopartita di Torino-Sassuolo, la sintesi della gara con la quale, facendosi rimontare, il Sassuolo abdica di fatto al sogno europeo legato all’ipotetico aggancio al settimo posto, autocondannandosi di fatto a giocare, da qui alle prossime due gare, per riprendersi un posto nella top ten e duellare con Lazio, Bologna e Udinese per le posizioni dall’ottava all’undicesima, cui la vittoria dei friulani a Cagliari ha fatto ‘scalare’ i neroverdi. Peccato davvero, e non tanto per il ‘sogno europeo’ (di quello, un sogno, si trattava) che sfuma, quanto perché il Sassuolo dell’Olimpico ha deluso nella stessa misura in cui aveva meravigliato pochi giorni prima riducendo il Milan ai minimi termini.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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