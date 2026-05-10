Il Sassuolo abbassa i giri e perde Grosso | Siamo stati superficiali

Il Sassuolo ha subito una sconfitta in casa, con il tecnico che ha commentato la partita definendola “superficiale”. La squadra ha abbassato il ritmo e non è riuscita a portare a casa il risultato. Luciano Grosso ha espresso rammarico per l’andamento del match, evidenziando le difficoltà incontrate sul campo. La partita si è conclusa con il fallimento di un tentativo di recupero nel secondo tempo.

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