Il poliambulatorio Mengoli diventa Casa della Comunità | FOTO e VIDEO
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Un nuovo tassello alla sanità territoriale. È stata inaugurata ieri, 9 maggio, la rinnovata Casa della Comunità Mengoli, un intervento finanziato dai fondi PNRR Missione 6 Salute che trasforma lo storico poliambulatorio- Il restyling, concluso nei tempi previsti, ha interessato un'area di 780 mq.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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