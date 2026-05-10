‘Il Piccolo Principe’ coi giovani del corso di Accademia Perduta
Un gruppo di giovani del corso dell'Accademia Perduta ha lavorato per mesi per preparare una rappresentazione de Il Piccolo Principe. Durante le prove, hanno imparato a conoscersi tra loro e a conquistare confidenza con il palco, affrontando ogni tappa passo dopo passo. La rappresentazione si svolgerà prossimamente, dopo un lungo percorso di studio e di prove.
Per mesi hanno imparato a conoscersi dietro le quinte, entrando in scena un passo alla volta e lasciando crescere, prova dopo prova, anche la confidenza con il palco. E oggi alle 18 i giovani del laboratorio ‘ Teatro e musica ’ organizzato da Accademia PerdutaRomagna Teatri porteranno in scena una rivisitazione de ‘ Il Piccolo Principe ’ al Piccolo. A guidare il corso, che coinvolge ragazzi tra gli 11 e i 19 anni, è stata l’attrice Daniela Piccari: "Il tema per questa edizione è venuto naturale e il testo si addice perfettamente ai giovani. Abbiamo aperto quest’anno la possibilità di partecipare ai ragazzi delle medie, all’inizio ero un po’ spaventata ma è stata una partecipazione molto rispettosa.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Notizie correlate
Gli 8 anni del principe Louis: il piccolo ribelle che sta cambiando la monarchiaIl piccolo Prince Louis of Wales, terzogenito di William e Catherine, compie otto anni e si conferma come la presenza più imprevedibile — e osservata...
L'Accademia Militare ospita il corso formativo sulla risonanza magnetica multiparametrica del fegato trattatoSi è tenuto nei giorni scorsi presso l’aula magna dell’Accademia Militare di Modena, il corso della Società Italiana Radiologia Medica e Radiologia...