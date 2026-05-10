Un gruppo di giovani del corso dell'Accademia Perduta ha lavorato per mesi per preparare una rappresentazione de Il Piccolo Principe. Durante le prove, hanno imparato a conoscersi tra loro e a conquistare confidenza con il palco, affrontando ogni tappa passo dopo passo. La rappresentazione si svolgerà prossimamente, dopo un lungo percorso di studio e di prove.

Per mesi hanno imparato a conoscersi dietro le quinte, entrando in scena un passo alla volta e lasciando crescere, prova dopo prova, anche la confidenza con il palco. E oggi alle 18 i giovani del laboratorio ‘ Teatro e musica ’ organizzato da Accademia PerdutaRomagna Teatri porteranno in scena una rivisitazione de ‘ Il Piccolo Principe ’ al Piccolo. A guidare il corso, che coinvolge ragazzi tra gli 11 e i 19 anni, è stata l’attrice Daniela Piccari: "Il tema per questa edizione è venuto naturale e il testo si addice perfettamente ai giovani. Abbiamo aperto quest’anno la possibilità di partecipare ai ragazzi delle medie, all’inizio ero un po’ spaventata ma è stata una partecipazione molto rispettosa.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ‘Il Piccolo Principe’ coi giovani del corso di Accademia Perduta

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