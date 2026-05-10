Nella 36ª giornata di Premier League, il Nottingham Forest ha ottenuto un pareggio per 1-1 contro il Newcastle, mantenendo vive le speranze di salvezza in attesa dei risultati di altre partite. Durante l'incontro, il giocatore italiano ha avuto a disposizione 15 minuti di campo. L’avventura in Premier League per il calciatore non ha portato i risultati sperati e viene considerata fallita.

Il Nottingham Forest ha pareggiato 1-1 contro il Newcastle alla 36ª giornata di Premier League e, in attesa del risultato del West Ham contro l’Arsenal, è virtualmente salvo. Un traguardo importante per il club di Nuno Espírito Santo, che fino a poche settimane fa rischiava la retrocessione. Il gol decisivo è arrivato all’88’ con Anderson, che ha risposto al vantaggio dei Magpies e regalato un punto prezioso. Lorenzo Lucca è entrato all’83’ al posto di Igor Jesus: quindici minuti, un paio di sportellate aeree, il fischio finale. Ha festeggiato con i compagni la salvezza quasi raggiunta, da comparsa. Quanto ha giocato Lucca al Nottingham Forest: i numeri di un prestito fallito.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Nottingham Forest si salva in Premier, Lucca gioca 15 minuti: l’avventura inglese è stata un fallimento

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