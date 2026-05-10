Il Milan ha subito una sconfitta casalinga contro l’Atalanta in una partita che si è rivelata decisiva per la qualificazione in Champions League. La squadra di casa ha subito un crollo nel secondo tempo, con il gol dell’Atalanta al 52’ che ha cambiato le sorti dell’incontro. La partita si è conclusa con un risultato umiliante per il Milan, che ha visto sfumare le possibilità di raggiungere l’obiettivo stagionale.

In una serata storica e umiliante, il Milan è crollato in casa contro l’Atalanta in una partita decisiva per la qualificazione in Champions League. Dopo il terzo gol degli orobici, firmato da Raspadori al 7? del secondo tempo, è successo qualcosa di mai visto: non solo la Curva Sud, ma gran parte della tifoseria presente a San Siro ha deciso di abbandonare lo stadio in segno di protesta.La contestazione alla dirigenza rossonera, con Giorgio Furlani in primis, era già fortissima prima del calcio d’inizio, dentro e fuori dallo stadio. Sul campo il Milan è letteralmente scomparso: l’Atalanta è passata in vantaggio con Ederson al 7?, ha raddoppiato con Zappacosta al 29? e ha chiuso i conti con Raspadori al 52?.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Il Milan non c'è più: crollo con l'Atalanta. Umiliante: cosa è successo al 52'

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