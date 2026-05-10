Il Manchester City se la cava con la decisione del rigore contro il Brentford
Nel match di oggi tra Manchester City e Brentford, il risultato finale è stato di 3-0 a favore dei cittadini. Tuttavia, si è parlato molto di un episodio che avrebbe potuto cambiare l’andamento della partita: un rigore per il Brentford, ritenuto evidente dal pubblico, che non è stato assegnato dall’arbitro quando il punteggio era ancora 1-0. La decisione ha suscitato discussioni sui social e tra gli addetti ai lavori.
Il Manchester City è stato molto fortunato nella vittoria per 3-0 di oggi in Premier League sul Brentford poiché sembrava che agli ospiti fosse stato negato un chiaro rigore quando il punteggio era ancora 1-0. SCARICA L’APP UFFICIALE CAUGHTOFFSIDE PER TUTTI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI – DIRETTAMENTE SUL TUO TELEFONO! SU MELA & GOOGLEGIOCA Dai un’occhiata al video clip qui sotto perché in qualche modo non è stato dato nulla mentre Matheus Nunes ha abbattuto Kevin Schade senza avvicinarsi davvero alla palla. Nessun rigore per Brentford dopo questa colpa di Matheus Nunes sur Schade?pic.twitter.com7CzEcwntk9 Inutile dire che questo momento avrebbe potuto cambiare completamente il gioco e la destinazione del titolo di Premier League di questa stagione.🔗 Leggi su Justcalcio.com
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