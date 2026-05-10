Il Manchester City se la cava con la decisione del rigore contro il Brentford

Nel match di oggi tra Manchester City e Brentford, il risultato finale è stato di 3-0 a favore dei cittadini. Tuttavia, si è parlato molto di un episodio che avrebbe potuto cambiare l’andamento della partita: un rigore per il Brentford, ritenuto evidente dal pubblico, che non è stato assegnato dall’arbitro quando il punteggio era ancora 1-0. La decisione ha suscitato discussioni sui social e tra gli addetti ai lavori.

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