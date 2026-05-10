Il maestro Rothko arriva in biblioteca

Il maestro dell’espressionismo astratto, noto per le sue opere, ha deciso di visitare le biblioteche del territorio di Montespertoli. Questa iniziativa ha portato l’artista a entrare in contatto con il pubblico locale, lasciando le sale espositive per spostarsi in spazi dedicati alla cultura e alla lettura. La visita si inserisce nel programma di eventi culturali della zona, coinvolgendo cittadini e appassionati d’arte.

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MONTESPERTOLI Il maestro dell’espressionismo astratto esce dalle sale espositive per entrare nelle biblioteche del territorio. In occasione della grande mostra Rothko a Firenze, Palazzo Strozzi organizza un ciclo di incontri che attraversa sette biblioteche della Città Metropolitana. Dopo Empoli tocca a Montespertoli. Martedì alle 17.30 appuntamento alla biblioteca comunale di via Sidney Sonnino 1. L’obiettivo è restituire al pubblico la complessità di Mark Rothko: biografia, opere chiave, e soprattutto il dialogo profondo con l’architettura e l’arte europea che ha plasmato il suo linguaggio. Un percorso di approfondimento che permette di arrivare alla mostra con strumenti nuovi.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il maestro Rothko arriva in biblioteca ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate E Rothko incontrò il Rinascimento: il maestro del colore in mostra a FirenzeFirenze – “Michelangelo è riuscito a ottenere proprio quella sensazione particolare che ricercavo: ha fatto sì che i visitatori abbiano l’impressione... Rothko a Firenze: un viaggio nella pittura del maestro dell’astratto \ VIDEOOltre settanta opere tra Palazzo Strozzi, Museo di San Marco e Biblioteca Laurenziana raccontano la carriera di Rothko e l’esperienza unica della...