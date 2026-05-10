Il grande giorno è arrivato | Mattia Mosconi debutta in serie A

Oggi si è verificato il debutto in serie A di Mattia Mosconi, calciatore proveniente dalla squadra di origine. Dopo aver partecipato come panchinaro in diverse partite, tra cui un incontro contro la Fiorentina a San Siro dello scorso autunno, e aver preso parte a numerosi allenamenti con la prima squadra nelle settimane successive, Mosconi è entrato in campo per la prima volta in questa categoria. La sua presenza ha attirato l’attenzione dei tifosi e degli addetti ai lavori.

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Il grande giorno è arrivato: il talento grosino Mattia Mosconi ha debuttato in serie A.Dopo essere stato portato in panchina da Cristian Chivu in alcune occasioni, a cominciare dalla gara contro la Fiorentina di San Siro dello scorso autunno e poi più volte nelle ultime settimane, senza però mai.🔗 Leggi su Sondriotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Mattia Mosconi ancora convocato da Chivu: è il giorno del debutto in serie A?Non c'è due senza tre per Mattia Mosconi: il talento grosino colleziona, infatti, a pochi giorni di distanza dalla seconda, arrivata lunedì sera... Argomenti più discussi: Il grande giorno è arrivato: Mattia Mosconi debutta in serie A; Da Grosio all’Olimpico con la maglia dell’Inter: Mosconi, il grande giorno è arrivato; La felicità di Mosconi: Un sogno che si avvera; Lautaro Martinez e il manuale del capitano vero: il grazie a Mkhitaryan e i consigli a Mosconi.