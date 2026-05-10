Un libro che esplora il rapporto tra un giornalista e un criminale, concentrandosi sulle sfide etiche che ne derivano. La narrazione si concentra sulla relazione tra i due protagonisti, senza giudizi o interpretazioni, ma offrendo un’analisi delle dinamiche e delle conseguenze di un legame così complesso. La storia si svolge in un contesto in cui i confini tra verità, lealtà e responsabilità si confondono, lasciando spazio a riflessioni sulla moralità nel giornalismo.

Lasciamo riposare in pace Truman Capote e le sue vette inarrivabili di arte letteraria e di cupio dissolvi da psicodevastazione, anche se Il giornalista e l’assassino è comunque un libro sull’amicizia tra un criminale e il reporter che deve raccontare la sua storia. Fort Bragg, 1970: Jeffrey MacDonald – un capitano medico dei Berretti Verdi – è accusato di aver ucciso la moglie incinta e le due figlie. Joe McGinniss è il giornalista che il team di avvocati difensori di MacDonald (mentre questi è ancora sotto processo) ingaggia ai fini di scrivere un romanzo-reportage sul proprio cliente. Il nodo del volume pubblicato ora da Adelphi redatto dalla penna “infuocata“ della giornalista del New Yorker Janet Malcolm (1934-2021) e con una postfazione del sempre illuminante Carrère non è né Capote né il legal-thriller, ma l’etica.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il giornalista e l’assassino: l’etica nell’inferno dell’ambiguità

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