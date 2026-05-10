Il Como conquista una vittoria importante sul campo dell'Hellas Verona, con un risultato di 0-1 nella trentaseiesima giornata di Serie A. Il gol decisivo è stato segnato da Douvikas. Con questa vittoria, il Como si garantisce l'accesso alle competizioni europee, segnando un risultato storico per il club che non aveva mai raggiunto questa qualificazione prima d'ora. La vittoria consente alla squadra di Cesc Fabregas di consolidare la propria posizione in classifica.

Il Como torna al successo e fa la storia, assicurandosi la qualificazione alle Coppe europee. I ragazzi di Cesc Fabregas passano 0-1 al Bentegodi contro l'Hellas Verona, nel match valevole per la trentaseiesima giornata di Serie A: decide un gol di Douvikas. Pronti-via, i padroni di casa si rendono subito pericolosi con una conclusione di Suslov, che viene respinta da Butez. Al 4' il portiere francese va a vuoto su un cross dello stesso Suslov e Valentini prova ad approfittarne colpendo la traversa, ma il gioco viene fermato per fuorigioco. Dopo un iniziale momento di affanno, la compagine biancoblu prova a costruire la sua partita, ma deve fare i conti con una difesa avversaria molto ordinata, che concede pochi spazi.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Il Como fa la storia: batte il Verona, è ufficialmente in Europa e sogna la Champions

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