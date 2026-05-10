Il Como ha raggiunto un traguardo storico battendo il Verona e qualificandosi per la prima volta a una competizione europea. Il gol decisivo è stato segnato dall’attaccante Tasos Douvikas, consegnando così alla squadra un risultato che non aveva mai ottenuto prima. Questa vittoria rappresenta un momento importante per il club, che si prepara ora ad affrontare una nuova avventura internazionale.

Il sigillo, alla fine, l’ha messo Tasos Douvikas. È suo il gol che regala al Como la qualificazione in Europa per la prima volta nella sua storia. La vittoria della squadra di Cesc Fabregas a Verona per 1-0, grazie alla rete numero dodici del greco in questa stagione, regala una storica qualificazione alle coppe europee, quale ancora non si sa. Tutto è possibile. È la sublimazione di una storia nuova, iniziata in Serie D, sotto la guida dei fratelli Hartono, uno dei quali recentemente scomparso, e che ora supera le Alpi arrivando nelle notti di calcio continentale. Un modello, lo hanno definito in molti, anche se finanziariamente l’impianto orchestrato dal club – come raccontato dal Fatto Quotidiano – ha i piedi d’argilla.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il Como fa la storia: batte il Verona e si qualifica per la prima volta a una coppa europea

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