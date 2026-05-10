Il ’46 a fumetti con la Scuola del Libro

L’altro ieri, gli studenti del liceo artistico Scuola del Libro, nel corso di perfezionamento di Disegno Animato e Fumetto, hanno partecipato a un evento presso la Camera dei Deputati. La giornata, caratterizzata da momenti intensi, ha visto i giovani coinvolti in un’attività legata ai fumetti e all’illustrazione. La partecipazione si è svolta in un contesto istituzionale, offrendo agli studenti un’opportunità di confronto e di esperienza diretta.

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Una giornata intensa, emozionante e altamente simbolica quella vissuta l’altro ieri dagli studenti del liceo artistico Scuola del Libro, per l’esattezza del corso di perfezionamento di Disegno Animato e Fumetto: i giovani sono stati protagonisti nientemeno che alla Camera dei Deputati. A Montecitorio infatti si è svolto l’evento nazionale Il 1946 a fumetti, una kermesse dedicata a sei Licei Artistici italiani specializzati nel linguaggio del fumetto, chiamati a reinterpretare il 1946, anno del referendum istituzionale, della nascita della Repubblica e del primo voto delle donne italiane. "Per mesi gli studenti – spiega la preside Lucia Nonni – hanno lavorato sui materiali di approfondimento storici e documentari messi a disposizione dalla Camera dei Deputati, sviluppando un articolato percorso di ricerca, studio e progettazione artistica.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il ’46 a fumetti con la Scuola del Libro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo Notizie correlate Leggi anche: Vinili, fumetti e stampe rare. Torna la Fiera del libro di primavera Maurizio De Giovanni e il Commissario Ricciardi a fumetti al Salone del Libro di Torino Sabato 16 maggio al Salone del Libro di Torino Maurizio de Giovanni presenterà il nuovo libro de IL COMMISSARIO RICCIARDI A FUMETTI: IL PIANTO...