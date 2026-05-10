Idee storie e ispirazioni | torna il Ted X questa volta dedicato al cambiamento

Da ferraratoday.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 16 si terrà la terza edizione di Ted X Comacchio, un evento che si concentra sulla diffusione di idee, storie e ispirazioni. L'iniziativa si svolge in una località italiana e mira a promuovere interventi e testimonianze su temi legati al cambiamento. La manifestazione coinvolge vari relatori e si svolge in una cornice dedicata alla condivisione di proposte e spunti innovativi.

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Al via la terza edizione di Ted X Comacchio, l’evento dedicato alle “idee che meritano di essere diffuse”, in programma sabato 16. Il tema scelto per questa nuova edizione sarà ‘Verso’, un concetto che diventa direzione, cambiamento, incontro e trasformazione.Iscriviti al canale WhatsApp di.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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