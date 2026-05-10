Idee storie e ispirazioni | torna il Ted X questa volta dedicato al cambiamento

Sabato 16 si terrà la terza edizione di Ted X Comacchio, un evento che si concentra sulla diffusione di idee, storie e ispirazioni. L'iniziativa si svolge in una località italiana e mira a promuovere interventi e testimonianze su temi legati al cambiamento. La manifestazione coinvolge vari relatori e si svolge in una cornice dedicata alla condivisione di proposte e spunti innovativi.

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