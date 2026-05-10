IBi 26 Sinner contro Popyrin | dove vedere l' incontro in tv e in streaming

Da romatoday.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 11 maggio si disputerà al Centrale il match tra Jannik Sinner e Popyrin, valido per il terzo turno degli Internazionali BNL d’Italia. L'incontro sarà trasmesso in diretta televisiva e in streaming, permettendo agli appassionati di seguire la partita dal vivo. La sfida si svolgerà nel rispetto del calendario del torneo, che vede coinvolti alcuni dei principali giocatori del circuito.

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Lunedì 11 maggio Jannik Sinner giocherà al Centrale il terzo turno degli Internazionali BNL d'Italia. Il numero uno del ranking affronterà l'australiano Popyrin dopo aver eliminato Ofner. Il debutto di SinnerSinner ha fatto il suo esordio in questa edizione del torneo del Foro Italico sabato 9.🔗 Leggi su Romatoday.it

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