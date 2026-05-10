IBi 26 Sinner contro Popyrin | dove vedere l' incontro in tv e in streaming
Lunedì 11 maggio si disputerà al Centrale il match tra Jannik Sinner e Popyrin, valido per il terzo turno degli Internazionali BNL d’Italia. L'incontro sarà trasmesso in diretta televisiva e in streaming, permettendo agli appassionati di seguire la partita dal vivo. La sfida si svolgerà nel rispetto del calendario del torneo, che vede coinvolti alcuni dei principali giocatori del circuito.
Lunedì 11 maggio Jannik Sinner giocherà al Centrale il terzo turno degli Internazionali BNL d'Italia. Il numero uno del ranking affronterà l'australiano Popyrin dopo aver eliminato Ofner. Il debutto di SinnerSinner ha fatto il suo esordio in questa edizione del torneo del Foro Italico sabato 9.🔗 Leggi su Romatoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: Dove vedere in tv Berrettini-Popyrin, ATP Roma 2026: orario, programma, streaming
Leggi anche: Sinner e Bergs oggi in doppio a Monte Carlo, a che ora e dove vedere in TV e streaming l’incontro
Argomenti più discussi: IBI 26, il tabellone degli italiani: derby Nardi-Pellegrino al primo turno; Internazionali BNL d'Italia 2026, debutto vincente per Sinner al Centrale; Internazionali Roma 2026 il tabellone | per Sinner possibile derby con Berrettini; LIVE Berrettini-Popyrin ATP Roma 2026 in DIRETTA | l’idolo di casa vuole infiammare il Foro Italico.