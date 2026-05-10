IBi 26 Sinner contro Popyrin | dove vedere l' incontro in tv e in streaming

Lunedì 11 maggio si disputerà al Centrale il match tra Jannik Sinner e Popyrin, valido per il terzo turno degli Internazionali BNL d’Italia. L'incontro sarà trasmesso in diretta televisiva e in streaming, permettendo agli appassionati di seguire la partita dal vivo. La sfida si svolgerà nel rispetto del calendario del torneo, che vede coinvolti alcuni dei principali giocatori del circuito.

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