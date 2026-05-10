Nel mondo antico, Ipazia, matematica e astronoma di Alessandria d’Egitto, si chiedeva se i Santi o le stelle avessero più potere. La sua domanda suggerisce un confronto tra figure spirituali e corpi celesti, che continua a suscitare interesse. La riflessione si inserisce in un contesto storico e culturale in cui l’osservazione del cielo e le credenze religiose si intrecciavano profondamente.

Sono più potenti i Santi o le stelle? Le stelle avrebbe risposto Ipazia, matematica ed astronoma vissuta ad Alessandria d’Egitto nel 400 dc. Ma ahimé cosi non era. Bellissima donna, la Ipazia portava avanti, in quel profondo ed oscuro medioevo, le idee di Eratostene il matematico che 600 anni prima aveva calcolato con grande esattezza la circonferenza della terra. Tutto ciò non piaceva al vescovo Cirillo secondo il quale l’astronomia era sinonimo di stregoneria e le donne esseri inferiori. Ipazia portò avanti i suoi studi fino a quando il Cirillo non la fece arrestare condannandola ad una morte orribile: Ipazia infatti fu scucchiaiata con gusci di ostriche morendo tre giorni dopo fra atroci sofferenze.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I Santi, le stelle e le ostriche

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