La biblioteca comunale di Castione Andevenno festeggia i quindici anni di attività con un mese di eventi e iniziative. La celebrazione include una serie di appuntamenti dedicati, tra cui un'attenzione particolare ai Pokémon, uno dei temi più apprezzati dai visitatori giovani. La manifestazione si svolge in più occasioni durante tutto il mese, coinvolgendo la comunità locale e promuovendo la cultura e la lettura.

Una grande festa – che dura praticamente tutto il mese – per celebrare i 15 anni di attività della biblioteca comunale "Aurelio Tognini" di Castione Andevenno. Sono davvero numerose le iniziative legate al presidio culturale del paese retico alle porte di Sondrio, a partire dall’inedito "Pomeriggio Pokémon" con cui ieri pomeriggio si è aperto il ricco calendario: all’auditorium tanti giovani si sono dati appuntamento nel trentennale del gioco giapponese per un torneo amichevole e per lo scambio delle carte. Si tratta di un’iniziativa nata dal basso, per volere di alcuni ragazzi di Castione che hanno prima pensato di organizzare la sfida e poi hanno voluto allargare la proposta, pensando specialmente a chi non si è mai approcciato prima d’ora ai Pokémon.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - I quindici anni della biblioteca. Via con i Pokemon

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