I pomodori egiziani sono sicuri? Ecco che cosa dovresti sapere

Da gazzetta.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi tempi sono emersi dubbi sulla sicurezza dei pomodori provenienti dall'Egitto, con particolare attenzione alla presenza di sostanze chimiche proibite in Europa e alle condizioni di lavoro nelle aziende agricole. Sono stati segnalati casi di residui di molecole non consentite e di pratiche lavorative che sollevano preoccupazioni. Questi aspetti hanno alimentato discussioni sulla qualità e sulla sicurezza di questo prodotto, portando consumatori e autorità a chiedere chiarimenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

In Italia siamo grandi consumatori di pomodori, un prodotto che non è autoctono ma che è arrivato nel Regno di Napoli dal Sud America attraverso gli spagnoli tra il 1500 e il 1600. Diventato uno dei cardini della nostra cucina come condimento per la pasta e per la pizza ma anche semplicemente a insalata, le tante varietà di pomodori coltivate nel nostro paese devono fare i conti con i prodotti che arrivano dall'estero, soprattutto per realizzare conserve, passate e prodotti confezionati. Dopo la diffusione del pomodoro cinese, adesso la nuova minaccia arriva dal nord Africa e in particolare dall'Egitto. Il pomodoro egiziano è sempre più diffuso nel mondo, in Europa e anche in Italia con una crescita dell'88% nello scorso anno.🔗 Leggi su Gazzetta.it

i pomodori egiziani sono sicuri ecco che cosa dovresti sapere
© Gazzetta.it - I pomodori egiziani sono sicuri? Ecco che cosa dovresti sapere...
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Rivoluzionare l'IMMAGINARIO per ri-APPARECCHIARE la tavola - TO Play 2025

Video Rivoluzionare l'IMMAGINARIO per ri-APPARECCHIARE la tavola - TO Play 2025

Notizie correlate

Conosci davvero il tuo naso? Ecco 5 curiosità che dovresti sapere sul ciclo nasaleQuando abbiamo il raffreddore, o se soffriamo di allergie stagionali, uno dei sintomi più fastidiosi che possiamo sperimentare è il naso chiuso.

Voli, come viaggiare sicuri in tempo di guerra? Petrolio, biglietti, cancellazioni, rimborsi: ecco cosa sapereL’instabilità in Iran e le tensioni diffuse in Medio Oriente stanno iniziando a incidere anche sul settore dei trasporti.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web