Il naso non respira sempre nello stesso modo, ma il flusso d’aria si alterna tra le narici durante la giornata. Questa oscillazione avviene in modo naturale e regolare, senza che la persona se ne renda conto. La maggior parte delle persone non è consapevole di questa dinamica quotidiana del ciclo nasale. È un processo che si ripete costantemente mentre si respira.

Quando abbiamo il raffreddore, o se soffriamo di allergie stagionali, uno dei sintomi più fastidiosi che possiamo sperimentare è il naso chiuso. La congestione rende più difficile respirare e può dare la sensazione che l'aria non passi correttamente. Anche quando non siamo malati e respiriamo profondamente, però, ci può capitare di notare che l'aria sembra entrare soprattutto da una sola narice. È assolutamente normale, perché il nostro naso non lavora in modo simmetrico: durante la giornata il flusso d'aria alterna naturalmente tra le due narici attraverso un meccanismo chiamato ciclo nasale. Questo processo, fondamentale per la salute respiratoria ma poco conosciuto, avviene continuamente senza che ce ne accorgiamo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Conosci davvero il tuo naso? Ecco 5 curiosità che dovresti sapere sul ciclo nasale

Articoli correlati

Le migliori creme viso uomo, quelle che dovresti davvero provare in base al tuo tipo di pelleAll products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors.

La cantante scherza sul suo stile di vita, ma come si diagnostica davvero questo disturbo? Ecco quel che c'è da sapereOspite di Mara Venier a Domenica In nella puntata dell’8 marzo, Elettra Lamborghini ha raccontato dettagli della sua vita privata con la consueta...

Tutto quello che riguarda Conosci davvero

Argomenti discussi: Conosci davvero il tuo cane? scopri l’eventi a Olbia.

Ami il tuo gatto, ma conosci davvero i tuoi doveri? Scoprilo con questo quizViviamo con i gatti, li amiamo, li consideriamo parte della famiglia. Ma quanto conosciamo davvero le regole che disciplinano questa relazione? La legge italiana negli ultimi anni ha fatto passi ... repubblica.it

Una piccola abitudine può salvare il tuo cervello dall’invecchiamento: la conosci?L’attività fisica è da sempre considerata un pilastro fondamentale per la salute generale. Ma oggi, grazie a una nuova ricerca scientifica, emerge un dato sorprendente: bastano appena 5 minuti al ... blitzquotidiano.it