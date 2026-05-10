I Mercoledì della Pieve a Gaifa tra cultura archeologia e biologico

I “Mercoledì della Pieve” si svolgono tra i campi di Gaifa, dove si trovano la chiesetta di Santo Stefano e resti archeologici. L'evento unisce iniziative culturali, attività legate all'archeologia e alla produzione biologica locale. Durante le serate vengono organizzate esposizioni, visite guidate e incontri con esperti, coinvolgendo residenti e visitatori in un dialogo tra storia, natura e tradizione.

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Tra i campi verdi e le antiche pietre della chiesetta di Santo Stefano di Gaifa, a Canavaccio, sta per arrivare un’altra estate di incontri, momenti culturali, musica ed enogastronomia: sono i Mercoledì della Pieve, che ripartono il 13 maggio e per nove appuntamenti, fino al 3 settembre, animeranno i prossimi mesi, come avviene da cinque anni, sempre con grande riscontro di pubblico. "I nostri eventi estivi – spiega Giuliana Carletti, del Circolo Culturale Pieve di Gaifa – valorizzano il territorio, ma non solo: quest’anno avranno anche un’impronta più completa, che può interessare quella fascia di visitatori che non ci conoscevano, ovvero i più giovani.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - I “Mercoledì della Pieve“ a Gaifa tra cultura, archeologia e biologico ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate "Ozzano fa storia": weekend tra cultura e archeologiaTutto pronto per la rassegna Ozzano fa storia: un ricco programma di conferenze, laboratori didattici, visite guidate e trekking incentrate...