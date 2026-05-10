I Kneecap spiegano tutto del loro nuovo e interessantissimo album
I Kneecap hanno condiviso dettagli sul loro nuovo album, svelando alcuni aspetti del progetto musicale. La band ha spiegato le ispirazioni dietro le canzoni e il processo di produzione, offrendo un’idea più chiara del lavoro svolto. La notizia è stata diffusa tramite comunicati ufficiali e interviste, senza riferimenti a collaborazioni o date di uscita specifiche. Al momento, non sono stati forniti ulteriori dettagli sul disco.
All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Visti i loro momenti un po' convulsi sulle scene, spesso si tende a dimenticare che il gruppo rap dei Kneecap fa innanzitutto ottima musica. Per la precisione, il pubblico ha imparato a conoscere questo trio in modi diversi ma convergenti, a partire dal loro finto documentario, uscito nel 2024 e intitolato appunto Kneecap, che ha romanzato molto le loro origini e gli ha fatto vincere un BAFTA fra le sei nomination conquistate. In secondo luogo, la loro linea politica, decisamente repubblicana - tanto in senso europeo che USA- filopalestinese e ferocemente anticolonialista, li ha messi nei guai praticamente con tutti.🔗 Leggi su Gqitalia.it
KNEECAP - SMUGGLERS & SCHOLARS
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