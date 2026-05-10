I fiori sbocciano anche nella skincare di primavera

Con l’arrivo della primavera, i fiori trovano spazio anche nel settore della skincare, entrando in prodotti come sieri e creme. Gli estratti floreali sono sempre più presenti nelle formulazioni e contengono vitamine, antiossidanti e flavonoidi, ingredienti utilizzati per proteggere la pelle e rafforzare la barriera cutanea. Questa tendenza si affianca a un crescente interesse per prodotti naturali e ingredienti di origine botanica.

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Non c’è alleato anti-età più potente dei fiori. I loro estratti, incorporati sempre più spesso in sieri e creme floreali, sono ricchi di vitamine, antiossidanti e flavonoidi, fondamentali nella lotta contro il tempo e nel rafforzamento della barriera cutanea. Molte specie, però, sono protette. Per questo, sempre più Maison de beauté intraprendono coltivazioni proprie che sembrano veri e propri giardini a cielo aperto. A Grasse, in Madagascar, in America del Sud e anche in Italia. Un’attività che oggi permette di selezionare le qualità più robuste. «Perché – come spiega la cosmetologa Antonella Antonini – per ogni estratto, servono ingenti quantità di petali.🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - I fiori sbocciano (anche) nella skincare di primavera ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Palash | Butea monosperma | Butea frondosa | Erythrina monosperma | Tesu | Dhak | Kesuda | Raktpushp Notizie correlate Leggi anche: Sbocciano gli orecchini della Primavera 2026: è tendenza fiori tra i bijoux Berlino, sugli alberi sbocciano i fiori di ciliegio rosaA Berlino, cittadini e turisti hanno potuto ammirare gli splendidi fiori di ciliegio rosa sbocciati sugli alberi nei parchi della capitale tedesca.