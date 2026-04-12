Berlino sugli alberi sbocciano i fiori di ciliegio rosa

A Berlino, i parchi della città si sono riempiti di fiori di ciliegio rosa, con alberi che hanno iniziato a fiorire nelle ultime settimane. Questa fioritura ha attirato l’attenzione di residenti e visitatori, che hanno potuto osservare gli alberi decorati da fiori color rosa acceso. La presenza di questi fiori ha reso più vivaci alcuni spazi verdi nel centro e nelle periferie della capitale.

A Berlino, cittadini e turisti hanno potuto ammirare gli splendidi fiori di ciliegio rosa sbocciati sugli alberi nei parchi della capitale tedesca. Nonostante il cielo grigio e la pioggerellina, i visitatori hanno potuto godersi i panorami primaverili passeggiando, sotto gli alberi dei Gärten der Welt. Alcuni appassionati di cosplay si sono presentati in costume a passeggiare nel parco. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Berlino, sugli alberi sbocciano i fiori di ciliegio rosa Leggi anche: Giappone, i fiori di ciliegio annunciano l'inizio della primavera Leggi anche: Sbocciano gli orecchini della Primavera 2026: è tendenza fiori tra i bijoux