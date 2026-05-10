I colori della primavera nelle campagne del Brindisino
Nelle campagne del Brindisino, precisamente in contrada Di Noi Inferiore vicino a Francavilla Fontana, i fiori di primavera stanno sbocciando. Un runner ha immortalato questa scena, catturando i vivaci colori dei campi in fiore. La foto mostra i toni allegri e freschi tipici di questa stagione, con i fiori che riempiono il paesaggio di sfumature naturali. La scena rappresenta un momento di vita nelle aree rurali di questa zona.
I colori della Primavera fioriscono in un campo in contrada Di Noi Inferiore, nelle campagne di Francavilla Fontana, in questa foto realizzata da un runner. *** Gentili lettori, con questa rubrica BrindisiReport intende raccontare il territorio brindisino attraverso i vostri occhi. Dalle bellezze.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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