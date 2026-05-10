ho alternato i due mondi

Laura Severini, 51 anni, lavora in Poste Italiane e attualmente ricopre il ruolo di responsabile commerciale nella filiale di Ancona. Nel corso della sua carriera ha alternato esperienze in diversi settori, sostenuta da determinazione, costanza e una rete di supporto solida. La sua storia si distingue per il percorso professionale intrapreso, che riflette un impegno continuo nel mondo del lavoro.

Determinazione, costanza e una rete di supporto solida. Sono questi i pilastri su cui Laura Severini, 51 anni, ha costruito la sua carriera in Poste Italiane, dove oggi ricopre il ruolo di responsabile commerciale per la filiale di Ancona. Severini, la sua è una storia lunga quasi trent’anni in azienda. Com’è iniziato tutto? "Sono entrata in Poste nel 1998. In questo lungo percorso ho ricoperto diversi ruoli, crescendo passo dopo passo, fino ad arrivare tre anni fa alla responsabilità commerciale della filiale di Ancona. È un ruolo dinamico che richiede visione e capacità di coinvolgimento". Come è riuscita a bilanciare la crescita professionale con la crescita di un figlio? "Ho avuto la fortuna di saper alternare i due mondi a seconda delle necessità del momento.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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