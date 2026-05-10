Hitler finanziava Wagner Che svarione sul nazismo dalla prof che studia i nazisti

Durante una trasmissione televisiva, una docente ha affermato che il compositore tedesco era finanziato dal regime nazista e sostenuto dalla svastica. Tuttavia, il musicista è morto circa cinquant’anni prima dell’ascesa al potere di Adolf Hitler nel 1933. La dichiarazione ha suscitato discussioni sui fraintendimenti storici riguardanti il rapporto tra il compositore e il regime nazista.

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