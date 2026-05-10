Hitler finanziava Wagner Che svarione sul nazismo dalla prof che studia i nazisti
Durante una trasmissione televisiva, una docente ha affermato che il compositore tedesco era finanziato dal regime nazista e sostenuto dalla svastica. Tuttavia, il musicista è morto circa cinquant’anni prima dell’ascesa al potere di Adolf Hitler nel 1933. La dichiarazione ha suscitato discussioni sui fraintendimenti storici riguardanti il rapporto tra il compositore e il regime nazista.
«Wagner veniva finanziato da Hitler». C’è un’installazione itinerante alla Biennale di Venezia, forse la più originale e disturbante di un’edizione già di per sé scossa, profanata, perfino valorizzata da polemiche culturali e politiche che la stanno trasformando in uno sgargiante happening social. L’installazione artistica è Mirella Serri in persona, docente, scrittrice, studiosa del Novecento, progressista d’elezione (ça va sans dire) che percorre come una madonna pellegrina i talk show televisivi intervenendo con eloquio e fantasia senza confini. Mercoledì scorso a L’Aria che tira (La7), con l’intento di dimostrare che la tesi del presidente Pietrangelo Buttafuoco sulla libertà dell’arte sarebbe un obbrobrio, ha tuonato in studio: «Ma quando mai? Wagner appoggiava il nazismo e veniva finanziato da Hitler».🔗 Leggi su Laverita.info
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