Hantavirus | quattro passeggeri del volo Klm sono sbarcati in Italia attivata la sorveglianza

Quattro passeggeri di un volo della compagnia Klm, che aveva a bordo una donna successivamente deceduta a causa dell’hantavirus, sono sbarcati in Italia. A seguito del loro arrivo, è stata attivata la sorveglianza sanitaria. Non sono stati forniti dettagli sulle loro condizioni o sui motivi specifici dell’intervento. La situazione è sotto monitoraggio da parte delle autorità sanitarie italiane.

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Quattro persone che si trovavano sul volo Klm sul quale era salita la donna contagiata dall'hantavirus (e poi deceduta) sono atterrate sul suolo italiano. I recapiti dei quattro passeggeri sono stati acquisiti dal ministero della Salute che ha trasmesso le informazioni alle Regioni di competenza.🔗 Leggi su Trentotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Hantavirus, il ministero: "Attivata la sorveglianza su 4 passeggeri del volo Klm". Uno è calabrese«A seguito delle segnalazioni ricevute attraverso i circuiti internazionali relative al focolaio di Andes Hantavirus collegato alla nave MV Hondius...