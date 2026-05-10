Hantavirus | quattro passeggeri del volo Klm sono sbarcati in Italia attivata la sorveglianza
Quattro passeggeri di un volo della compagnia Klm, che aveva a bordo una donna successivamente deceduta a causa dell’hantavirus, sono sbarcati in Italia. A seguito del loro arrivo, è stata attivata la sorveglianza sanitaria. Non sono stati forniti dettagli sulle loro condizioni o sui motivi specifici dell’intervento. La situazione è sotto monitoraggio da parte delle autorità sanitarie italiane.
Quattro persone che si trovavano sul volo Klm sul quale era salita la donna contagiata dall'hantavirus (e poi deceduta) sono atterrate sul suolo italiano. I recapiti dei quattro passeggeri sono stati acquisiti dal ministero della Salute che ha trasmesso le informazioni alle Regioni di competenza.🔗 Leggi su Trentotoday.it
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