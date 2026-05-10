Hantavirus i primi passeggeri spagnoli arrivano a Madrid

A Madrid sono arrivati i primi passeggeri evacuati dalla nave da crociera MV Hondius, che si trovava al largo delle Isole Canarie a causa di un focolaio di Hantavirus. La nave era stata messa in sicurezza e i passeggeri sono stati trasferiti in modo tempestivo. La situazione a bordo aveva portato alla decisione di evacuare le persone presenti a bordo.

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Sono arrivati a Madrid i primi passeggeri evacuati dalla nave da crociera MV Hondius, colpita dal focolaio di Hantavirus e ancorata al largo delle Isole Canarie. I cittadini spagnoli, primi a lasciare l’imbarcazione, sono stati trasferiti in un ospedale militare della capitale per ulteriori controlli sanitari. La nave ha raggiunto Tenerife nelle prime ore di domenica, dopo giorni di emergenza sanitaria a bordo. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Hantavirus, i primi passeggeri spagnoli arrivano a Madrid ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Hantavirus, nuovi casi confermati in Svizzera e Olanda. Cittadini spagnoli accolti al Gómez UllaL’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha confermato un nuovo caso di hantavirus in Svizzera. Hantavirus MV Hondius: 3 morti e passeggeri evacuati in EuropaCresce l'allarme sanitario attorno alla nave da crociera bloccata nell'Atlantico: passeggeri in quarantena, evacuazioni d'urgenza e indagini... Argomenti più discussi: Hantavirus, cominciato lo sbarco dei primi passeggeri dalla nave Hondius. A Madrid il primo volo con gli evacuati; Hantavirus: cosa sappiamo sul virus che ha contagiato i passeggeri di una nave olandese; Hantavirus, casi su nave da crociera: cosa sappiamo; Hantavirus, il punto sul focolaio: passeggeri monitorati, nuovi controlli e allerta internazionale.