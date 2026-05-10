Gran Galà di Primavera al Cilea consegnato a Isabella Mondello il premio Artemide Lucina

Al teatro Francesco Cilea si è svolto il Gran Galà di Primavera, con il foyer pieno di pubblico e atmosfera vivace. Durante la serata è stato consegnato il premio Artemide Lucina a Isabella Mondello, alla presenza di diversi invitati. L’evento ha attirato numerosi spettatori, che hanno assistito alla premiazione e alle esibizioni previste nel programma. La serata si è conclusa con un momento di festa tra gli intervenuti.

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Un foyer del teatro Francesco Cilea gremito e vibrante di emozione ha fatto da cornice al Gran Galà di Primavera. L'evento, promosso dall’associazione Artemide, con la direzione artistica di Mario Vitolo, ha saputo fondere l’eleganza della moda con l’alto valore civile. Una serata sold out.🔗 Leggi su Reggiotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate “Gran Galà di Primavera": il Premio Artemide Lucina sbarca al CileaIn occasione della Festa della Mamma, l’Associazione Culturale Artemide, presieduta da Valeria Pellegrino, promuove un evento dal profondo valore... Premio Artemide Lucina 2026 al Gran Galà di PrimaveraPremio Artemide Lucina 2026 al centro di un Gran Galà che celebra cura, maternità ed eccellenze del GOM Un Foyer del Teatro Francesco Cilea gremito e... Argomenti più discussi: Gran Galà di Primavera: danza e solidarietà al Teatro Vivaldi di Jesolo; Gran Galà di Primavera: il Premio Artemide Lucina sbarca al Cilea l'8 maggio 2026; Gran Galà di Primavera al teatro Francesco Cilea: omaggio alla vita e alla maternità; Gran Galà del Calcio: premiati il Presidente Sticchi Damiani e Pacia.