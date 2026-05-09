Premio Artemide Lucina 2026 al Gran Galà di Primavera

Durante il Gran Galà di Primavera, si è tenuta la cerimonia di consegna del Premio Artemide Lucina 2026, un riconoscimento che premia le eccellenze nel settore della cura e della maternità presso il GOM. La serata ha visto la partecipazione di rappresentanti di diverse realtà, con interventi e premiazioni ufficiali. La manifestazione si è svolta in un clima di celebrazione e rispetto delle tradizioni legate alla cura materna.

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Premio Artemide Lucina 2026 al centro di un Gran Galà che celebra cura, maternità ed eccellenze del GOM. Un Foyer del Teatro Francesco Cilea gremito e attraversato da un’emozione corale ha accolto il Gran Galà di Primavera. L’evento, promosso dall’Associazione Artemide con la direzione artistica di Mario Vitolo, ha unito eleganza e valore civile. La serata, “sold out” e patrocinata dalla Presidenza del Consiglio regionale della Calabria, dal Comune di Reggio Calabria e dal Grande Ospedale Metropolitano, si è svolta alla vigilia della Festa della Mamma. Un appuntamento che ha scelto di celebrare la vita, la cura e la storia della medicina reggina.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Premio Artemide Lucina 2026 al Gran Galà di Primavera ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate “Gran Galà di Primavera": il Premio Artemide Lucina sbarca al CileaIn occasione della Festa della Mamma, l’Associazione Culturale Artemide, presieduta da Valeria Pellegrino, promuove un evento dal profondo valore... Premio Artemide Lucina celebra la vita al Teatro CileaPremio Artemide Lucina, a Reggio Calabria il Gran Galà che celebra la vita Il Premio Artemide Lucina torna a illuminare il Foyer del Teatro Francesco...