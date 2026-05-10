Governo scontro sulla legge elettorale | Tajani resta isolato
In un confronto acceso sulla legge elettorale, Tajani si trova isolato all’interno della maggioranza. Il suo silenzio ha generato preoccupazioni tra i membri del governo, mentre il premio di maggioranza proposto da Salvini sta creando tensioni tra le forze politiche coinvolte. La questione riguarda principalmente le ripercussioni che queste scelte avranno sulla stabilità della coalizione e sui rapporti tra i partiti.
? Domande chiave Perché il silenzio di Tajani mette in crisi la maggioranza?. Come influirà il premio di maggioranza di Salvini sulla coalizione?. Chi ha deciso il divieto per i parlamentari a Cartabianca?. Cosa nasconde l'incontro tra Nordio e il collaboratore di Minetti?.? In Breve Salvini spinge per premio di maggioranza mentre Tajani resta isolato a Palazzo Chigi. Fazzolari gestisce nomine Biennale e incontri con Tusk e il premier ungherese Magyar. Colloquio franco con Marco Rubio su questione Hormuz e stabilità nel Mediterraneo. Fdi vieta parlamentari a Cartabianca dopo rivelazioni di Sigfrido Ranucci su Uruguay.? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026).🔗 Leggi su Ameve.eu
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