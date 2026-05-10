Google cambia tutto | ora puoi decidere quali fonti contano davvero per te

Google ha annunciato una novità che permette agli utenti di scegliere le fonti di informazione che trovano più affidabili. La funzione, che è stata testata negli Stati Uniti, consente di personalizzare i risultati di ricerca e di visualizzare solo le fonti preferite. Questa modifica mira a offrire un modo più diretto per selezionare le informazioni desiderate, riducendo la presenza di contenuti provenienti da fonti meno rilevanti.

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L’informazione digitale sta cambiando volto, visto che dopo mesi di sperimentazione negli Stati Uniti e in India, Google ha deciso di portare in Italia una funzionalità che vuole ridefinire il rapporto tra utente e algoritmo: si chiama Fonti preferite ed è un sistema che permette a chiunque di personalizzare quali testate, siti o blog devono apparire con priorità nei risultati di ricerca dedicati alle notizie. Non si tratta di una rivoluzione totale, ma di un cambio di prospettiva significativo. Fino a ieri l’algoritmo di Google decideva autonomamente quali contenuti mostrare nella sezione “ Notizie principali “, basandosi su criteri come pertinenza, autorevolezza dell’editore e rilevanza del tema.🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Google cambia tutto: ora puoi decidere quali fonti contano davvero per te ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Mochi isn't trapped with you. You're trapped with her. | Dark AI VTuber [VOD#4] Notizie correlate Google lancia “Fonti Preferite” in Italia: così gli utenti scelgono quali testate vedereGoogle ha annunciato il rollout anche in Italia di “Fonti Preferite”, una funzionalità pensata per dare agli utenti un controllo più diretto sulle... Cambia tutto: “Farmaci ora rimborsabili in Italia”. Ecco qualiUna decisione attesa da pazienti e medici, che segna un passo avanti concreto nell’accesso alle cure.