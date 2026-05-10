Il presidente del consiglio ha pubblicato un messaggio in occasione della festa della mamma, affermando che essere madre rappresenta sia un dono che una sfida. Le sue parole sottolineano l’importanza del ruolo materno, definendolo come il più grande dono e la sfida più intensa che la vita possa offrire. La dichiarazione è stata condivisa sui propri canali social e ha suscitato diverse reazioni tra il pubblico.

AGI - "Essere mamma è il dono più grande e, insieme, la sfida più profonda che la vita possa regalare. La maternità ti cambia dentro: cambia il cuore, il tempo e il modo di guardare il mondo. Ti rende più forte e più fragile allo stesso tempo. Ti insegna ogni giorno cosa significhi amare davvero, senza misura, senza condizioni. Essere mamma vuol dire esserci sempre, anche quando si è stanche. Vuol dire mettere amore nei piccoli gesti, affrontare paure e sacrifici con coraggio, trovare forza anche quando sembra di non averne più". Lo scrive sui social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione della Festa della mamma. "Oggi...🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Gli auguri di Meloni: "Essere mamma è il dono e la sfida più grande"

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