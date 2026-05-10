Giulia Terzi, atleta olimpionica paralimpica e mamma di due bambini di meno di tre anni, ha commentato le medaglie di Francesca Lollobrigida, sottolineando il buon equilibrio tra il ruolo di atleta e quello di mamma. Attualmente sta completando un dottorato in giurisprudenza e si dedica con impegno a entrambe le sfere della sua vita, senza considerare uno dei due aspetti superiore all’altro.

Il primo nome lo hanno scelto insieme. «Piaceva a entrambi ed è stato Edoardo da sempre». Sul secondo non trovavano un accordo. «Stefano era molto deciso sul nome da femmina, ma io me lo sentivo che non sarebbe stata una femmina. I nomi che piacevano a lui non piacevano a me. Federico ha girato per un po’ e un’amica mi ha anche regalato un braccialetto con i nomi Edoardo e Federico. Mi sono scusata con lei perché abbiamo deciso per Filippo che a me piaceva molto, anche con estrazione di bigliettini che Stefano diceva truccati. Nel mese di settembre gli ho detto che volevo tutto pronto prima che lui partisse per Singapore, per il mondiale, perché avevo un presentimento: ti chiedono il nome prima di entrare in sala parto, in sala operatoria per il cesareo.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Giulia Terzi: «Da mamma e atleta nelle medaglie di Francesca Lollobrigida vedo un ottimo lavoro in entrambi i ruoli e nessuno dei due va sminuito»

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