Giro d’Italia | la tappa di oggi domenica 10 maggio arrivo a Sofia

Oggi il Giro d’Italia 2026 si corre la terza tappa, partendo da Plovdiv e arrivando a Sofia. La frazione copre 175 chilometri e rappresenta l’ultima tappa in Bulgaria prima di tornare in Italia. La corsa attraversa le strade della capitale bulgara, con i ciclisti impegnati in un percorso che si conclude nella città di arrivo. La gara si svolge sotto il sole e con le strade aperte al traffico.

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