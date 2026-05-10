Giro d’Italia | la tappa di oggi domenica 10 maggio arrivo a Sofia
Oggi il Giro d’Italia 2026 si corre la terza tappa, partendo da Plovdiv e arrivando a Sofia. La frazione copre 175 chilometri e rappresenta l’ultima tappa in Bulgaria prima di tornare in Italia. La corsa attraversa le strade della capitale bulgara, con i ciclisti impegnati in un percorso che si conclude nella città di arrivo. La gara si svolge sotto il sole e con le strade aperte al traffico.
Il Giro d’Italia 2026 affronta oggi la terza tappa da Plovdiv a Sofia, una frazione di 175 chilometri che chiude ufficialmente il ciclo di gare in territorio bulgaro prima del rientro in Italia. La carovana rosa riparte questa mattina dopo la vittoria in volata dell’uruguaiano Guillermo Thomas Silva, di ieri. Il tragitto odierno si presenta come un percorso misto con una salita graduale fin dalle prime battute, conducendo il gruppo verso lo sprint intermedio di Dolna Banja. La difficoltà principale della giornata è rappresentata dal Borovets Pass, un’ascesa di seconda categoria lunga 9,2 chilometri con una pendenza media del 5,4% e punte massime che raggiungono l’11%.🔗 Leggi su Sportface.it
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